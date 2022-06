«Vinciamo il terzo titolo italiano consecutivo. La squadra è grande, la formazione cambia, ma i risultati continuano». Più chiaro di così non c’era. Esterna il suo convincimento Valerio Cuomo, che ha aggiunto un altro prezioso tassello alla sua nutrita bacheca. «Sono fiero di far parte delle Fiamme Oro e di condividere ogni soddisfazione con i miei compagni», dichiara orgoglioso lo spadista napoletano.

Ai Campionati italiani Assoluti Courmayeur 2022 primeggia il figlio d’arte. Gioco di squadra perfetto in pedana con Marco Fichera, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli. E poi una maglietta bianca celebrativa indossata al termine della finale con l’indice puntato verso il diretto interessato. «Grazie di tutto Principe». Un pensiero affettuoso per Stefano Pantano, che saluta il suo incarico. «Principe è il soprannome storico del nostro direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Non solo è stato lo storico compagno di squadra di papà Sandro, ma Stefano Pantano ha messo in piedi questa squadra della Polizia moderna, arruolando prima Fichera e Santarelli, poi Gianpaolo Buzzacchino e il sottoscritto, e ancora Di Veroli e Simone Mencarelli». Un tributo sentito. «Questo è stato il suo ultimo anno e siamo riusciti a dedicargli le ultime due vittorie, in Coppa Europa e il titolo italiano. C'è un forte legame fra noi, oltre che professionale soprattutto personale. Gli vogliamo un gran bene», asserisce il classe 1998.

Esultano gli schermidori in tuta cremisi. Tris di fila per i poliziotti dopo gli scudetti 2021 e 2019: si sono imposti in finale, superando l’Aeronautica Militare di Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo, Enrico Piatti e Andrea Vallosio col punteggio (45-31). Cuomo si è messo in luce, ha piazzato un parziale di 6-2, spianando così la strada al successo. Vinto anche il duello familiare in semifinale (45-29) contro il fratello Fabrizio, tesserato per l’Esercito, che ha chiuso sul terzo gradino del podio, per la felicità del plurititolato genitore, Hall of Fame, nonché oro ad Atlanta 1996, presente in Valle d’Aosta. I ragazzi dell’Esercito (Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Valerio Grasselli) hanno sconfitto (45-30) il Club Schermistico Partenopeo, che si è classificato al quarto posto. Le Fiamme Oro hanno battuto l’Accademia Marchesa Torino (45-32) ai quarti.

«Non è mai scontato vincere, soprattutto quando bisogna difendere un titolo», argomenta Valerio Cuomo. «Questo è il quinto titolo consecutivo a squadre in manifestazioni ufficiali con le insegne della Polizia: tre italiani e due europei», tiene a precisare il talentuoso atleta. «Dedico il trionfo a mia mamma Loredana, che è rimasta a Napoli con il nostro nuovo amico, un cagnolino di nome Balú: ha seguito l’impresa sportiva in streaming», racconta Valerio.

Niente vacanze, per ora. Gli impegni internazionali non sono terminati. «Si va ai Giochi del Mediterraneo ad Orano. E’ la mia seconda partecipazione dopo Tarragona 2018, in Spagna», conclude il figlio d’arte (nelle foto di Augusto Bizzi), certo di poter brillare anche in Algeria.