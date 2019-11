I napoletani Testa campioni d'Italia: il trionfo di padre e figlio

Diego e Massimiliano Testa sono campioni d’Italia 2019 di motonautica. I due piloti napoletani hanno conquistato a Como il terzo successo (in tre tappe) nella categoria Endurance, dopo quelli di Cosenza e Ragusa. Un dominio che ha permesso ai Testa, a bordo dell’imbarcazione Sorbino Offshore, di comandare sin dal primo weekend di gare la classifica generale. Per Diego, classe 1959, si tratta dell’ottavo titolo italiano in carriera. Per il figlio Massimiliano, che ha conquistato successi in tutte le categorie giovanili, è il sesto titolo tricolore consecutivo, il secondo tra i “senior” dopo quello del 2018, ottenuto anche in quella circostanza insieme a papà Diego. Sorbino Offshore ha difeso i colori del Circolo Canottieri Napoli.



«Siamo molto soddisfatti, avevamo bisogno di conferme e per fortuna ne abbiamo avute – spiega Diego Testa -. Lo scorso anno erano arrivati il titolo italiano e anche la medaglia di bronzo al campionato europeo. Ma c’era stato qualche problema di troppo a livello meccanico. Invece in queste tre tappe è andato tutto bene e adesso guardiamo con fiducia al prossimo anno, che per noi dovrà essere quello della consacrazione definitiva».



Anche per Max, 19 anni, è tempo di esultare: «Questo successo ha un sapore ancora più dolce. Da alcuni mesi, infatti, vivo a Milano, dove studio, e con papà ci sono poche occasioni per vederci. Ma ogni volta in barca c’è un feeling speciale, ci comprendiamo al primo sguardo». © RIPRODUZIONE RISERVATA