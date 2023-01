Il tiro a segno parla napoletano: Ussorio dt della Nazionale olimpica

Parla napoletano il tiro a segno azzurro. Pierluigi Ussorio è il nuovo Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica. Nato a Vico Equense il 10 maggio 1967, stabiese di formazione, puteolano di adozione, Ussorio è stato atleta della nazionale per 20 anni ed in forza al Centro Sportivo Fiamme Gialle dal 1987 al 2003.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992, nella specialità di pistola automatica, e nel 1994 si è laureato Campione del Mondo Militare. Dal 2000 al 2004 è stato Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti, dal 2009 al 2016 è stato Presidente del Comitato Regionale della Campania e dal 2021 è Consigliere Nazionale in quota Tecnici nel Consiglio di Presidenza. Attualmente è tornato a fare parte del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle quale direttore Tecnico.

«Ho deciso di riporre la direzione del settore olimpico e paralimpico nella mani di Pierluigi - ha detto -. Una persona che conosco da anni e con la quale ho avuto il piacere di collaborare durante la mia carica di Presidente del Comitato Regionale della Campania. La sua caratura tecnica unitamente alle sue qualità umane e professionali, rappresentano una garanzia per tutto il Tiro a Segno Italiano e sono certo che guiderà i settori Senior, Junior e Para nel migliore dei modi con l’obiettivo di ben figurare a Parigi 2024».

«Sono onorato di questa nomina e del fatto che il Presidente abbia pensato a me per questo ruolo e desidero, al riguardo, ringraziarlo di cuore. Mi impegnerò affinchè l'Unione Italiana Tiro a Segno accresca il prestigio che si è guadagnata in questi anni. Affronterò questa sfida assai importante con la determinazione e il senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto» il ringraziamento di Pierluigi Ussorio.