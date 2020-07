Il Tiro a Volo Falco, il Circolo Ilva di Taranto e le Fiamme Oro sono le tre Società che si sono aggiudicate il titolo di Campione Italiano di Skeet formula Fitav per il 2020. Nella gara ospitata dalle strutture del Tav Falco di Sant’Angelo in Formis (CE) si sono dati appuntamento 99 specialisti in gara nelle classifiche individuali e 9 compagini societarie, tutte in corsa per la conquista dello scudetto 2020 per categoria di affiliazione. Tra quelle di categoria Prima e Seconda la migliore è stata quella dei padroni di casa del Tav Falco composta da Marco D’Amico, Luca Rusciano, Simone Spina, Ciro Ruocco, Antonio Idone e Giovanni Riccardi. Con il totale di 524/600 i campani si sono cuciti al petto lo scudetto davanti ai portacolori del Tav Cascata delle Marmore di Terni che con il team composto da Massimo Vitullo, Ermanno Lanzi, Vladimiro Liurni, Andrea Biscontri, Francesco Santorio e Luca Biscetti si sono messi al collo l’argento grazie al totale di 516/600 Terzi sul podio i toscani del Tav Laterina di Arezzo che grazie ala prestazione di Niccolò Sodi, Daniele Marroni, Alessio Sorgi, Maurizio Borgi, Andrea Menga e Mauro Felatti hanno chiudo con lo stesso punteggio dei secondi (516/600), ma per la peggior ultima serie (124 a 135, ndr) si sono dovuti accontentare della medaglia di bronzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA