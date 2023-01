Sport e impianti sportivi al Palazzo delle Arti Napoli con il presidente Tizzano

“Sport e Impianti sportivi per la formazione dei ragazzi tra carenze, impegno e prospettive” è il tema del convegno che si terrà al Palazzo delle Arti Napoli (PAN), in via dei Mille, venerdì 20 gennaio alle ore 17 presso la Sala Roberto Di Stefano.

In collaborazione con il Comune di Napoli, l’associazione culturale VivoaNapoli è da sempre attenta alle problematiche sociali e si prodiga nella promozione di eventi finalizzati a creare sinergie con le istituzioni e i cittadini affinchè l’impegno sociale e anzitutto civico coinvolga l’intera collettività e non solo parte di essa.

Ideato e organizzato da Emilia Leonetti, presidente dell’Associazione culturale VivoaNapoli, il convegno pone come obiettivo l’attenzione sulla necessità di investire energie per la creazione e il recupero di “spazi” dedicati ai giovani: «L’idea di organizzare un incontro per i giovani nasce da un’attenta valutazione che è frutto del continuo confronto con le istituzioni e di un’ accurata reportistica e analisi di dati allarmanti che riguardano non solo la dispersione scolastica ma la condizione disgregante dei ragazzi in genere - spiega Leonetti – Come presidente di un’associazione culturale a sostegno del sociale, sento l’obbligo di sensibilizzare i cittadini sulla condizione dei giovani che rappresentano il futuro, in quanto portatori di nuove culture e innovazioni. La scelta di trattare il tema degli impianti sportivi e dello sport nasce da due esigenze primarie; da un lato creare luoghi di aggregazione al fine di potenziare la socialità tra ragazzi, impegnandoli in attività costruttive e di gruppo e dall’altro responsabilizzarli individualmente nell’esercizio sportivo. Ogni disciplina sportiva è fatta di regole e la duplice funzione sta nell’allenare i giovani non solo nell’esercizio fisico ma nell’esercizio del rispetto delle regole stesse, infondendo un codice comportamentale che responsabilizza il giovane come individuo e parte integrante di un gruppo».

Parteciperanno al dibattito, coordinato dal giornalista Caro Zazzera, esperti nel settore sportivo e sociale tra cui Pasquale Calemme, presidente Fondazione San Gennaro; Gennaro Esposito, presidente Commissione Sport Comune di Napoli; Maurizio Fumo, vicepresidente Accademia di scherma; Giuseppe Marmo, presidente KodoKan Napoli, e Davide Tizzano, l'olimpionico di canottaggio che è presidente della Confederazione Giochi del Mediterraneo. Previsto l'intervento di Emanuela Ferrante, assessore allo sport Comune di Napoli. A moderare l’evento Emilia Leonetti, presidente VivoaNapoli, e Gabriele Riegler, socio VivoaNapoli Aps.