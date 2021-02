«Disputare le Olimpiadi sarebbe un segnale forte per tutta l'umanità. Squadre che competono per un obiettivo universale, sport che trionfa». L'ideale a cinque cerchi è impresso nella mente di Alessandro Velotto, napoletano, centrovasca della Nazionale e della Pro Recco. Lui che lo ha vissuto in pieno, portando la Nazionale sul podio di Rio de Janeiro. Un bellissimo bronzo. E che a Tokyo vuole portare il settebello con i suoi gol, e non solo, sul tetto del mondo. Pazienza se saranno Olimpiadi surreali, vittima di una Pandemia che ha sconvolto il mondo. L'ideale è sempre più forte e guai a lasciarsi condizionare. Testa bassa e pedalare, anzi nuotare per i ragazzi di Sandro Campagna.

«È un anno particolare - racconta Velotto in collegiale dall'1 di febbraio con la Nazionale - ci siamo adattati, tanto in campionato quanto con la Nazionale. Come squadra non siamo definita, anche io, come altri, mi devo giocare il posto. Faremo di tutto per farci trovare pronti. Ci saranno Nazionali che si presenteranno in difetto di preparazione. Aaron Younger, l'australiano che gioca con noi ci dice che probabilmente la prima partita ufficiale la faranno proprio ai Giochi olimpici». Alla fine vincerà «chi starà più sul pezzo e non si farà influenzare dall'ambiente esterno. Covid o non covid bisognerà andare in vasca e giocarsela fino alla fine avendo sempre chiaro l'obiettivo. Anche a Rio abbiamo conquistato un bellissimo bronzo rimanendo concentrati dalla prima all'ultima partita».

In campionato i conti si faranno in Champions. «Siamo una squadra molto forte è quello è il nostro traguardo. Anche due anni fa partimmo come una spada e poi arrivo il ko. La vittoria della Champions è il risultato che tutti vogliamo raggiungere». In Nazionale, ad Ostia, è scattata la bolla per i ragazzi del Settebello. Fino al 18 febbraio la calottina è quella azzurra con due amichevoli a Ostia contro Stati Uniti e Spagna. Test non da poco per la squadra azzurra. «Noi siamo sempre positivi e dobbiamo pensare positivo, altrimenti non se ne esce. A Tokyo ci saremmo dovuti andare lo scorso anno a provare la piscina. Poi è arrivata la pandemia e tutto si è fermato. Saranno Olimpiadi strane, vediamo come va a finire». Intanto c'è da festeggiare l'entrata nel gruppo sportivo dell'Esercito. Lui come ». «È successo un qualcosa di storico - conclude Velotto - mai l'Esercito aveva aperto alla pallanuoto, ora ne siamo in cinque, ci troviamo benissimo. Speriamo solo che dietro di noi ne arrivino tanti altri».

