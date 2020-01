«Chi gioca bene, non può mai perdere». C’è sempre un Tommy in squadra, tanto al Posillipo quanto all’Amatori Napoli Rugby. Stesso numero, di calottina e di maglia. Al bando la scaramanzia. «Mi piace molto il 13, perché copre molto spazio in campo ed è un ruolo di grande responsabilità».



Nipote d’arte, il nonno Mario è stato past president della Fir, fratello di Marcello, «o Dottore», che vinse due scudetti consecutivi nel 1965 e 1966, risultando anche il miglior realizzatore del torneo, con 107 e 100 punti, con indosso la 15. «Marcello non è di molte parole. Cerco di invitarlo sempre alle partite e quando riesce, viene volentieri a vederle. Al Villaggio del Rugby può incontrare alcuni dei suoi compagni di squadra, Raffaele D’Orazio ed Erasmo «Mimmo» Augeri», racconta Tommaso Martone, il secondo centro verdeblu, nato nel 1989, considerato «uno dei più vecchi del team».

«Piedino d'oro», come veniva definito Marcello, per l'infallibilità dei suoi calci, che gli hanno fruttato oltre mille punti in carriera, più dei gol di Pelè, è intervenuto nell’ex base Nato di Bagnoli, per assistere alla promozione in A dell’Amatori. 2019 anno da incorniciare con il Five Nations, il sogno coronato del salto di categoria e le Universiadi. «La promozione è stato un risultato incredibile. I ragazzi, dal primo allenamento ad agosto 2018, non hanno mai mollato. Non è facile giocare unicamente per passione. Anche lo staff che ci segue ha avuto un grande importanza», osserva Tommaso, dottore commercialista, che ha concluso gli studi in Economia nel 2013. «Ho cercato sempre di portare avanti questa predilezione, dando sempre priorità al lavoro, come sanno allenatori e preparatori».



Amatori rivelazione stagionale. «La serie A è un traguardo molto importante, campionato molto duro e più fisico». Maggiorenne si è avvicinato alla palla ovale. «Ho cominciato tardi. Prima ho praticato basket, judo e nuoto per dieci anni. Mi piacciono tutti gli sport. Mio fratello mi portò ad un allenamento alla Partenope, dove ha giocato la mia famiglia», afferma Martone junior.



Percorso. «Alla Partenope fino a maggio 2017, poi il passaggio a settembre all'Amatori, dove ho trovato un gruppo incredibile di amici. Poche volte ho riscontrato un gruppo così nelle discipline praticate». L’unione fa la forza, non semplice modo di dire. «Rugby sport di squadra: stare insieme è molto importante e utile per la vita. Sport vera palestra, si formano rapporti davvero particolari, difficili da spiegare. Inoltre penso che lo sport agonistico sia bello sempre».



Alle spalle un lungo stop. «Mi sono infortunato ad aprile 2018 a Villa Pamphili. Ho provato a non operarmi. Il ginocchio cedeva, a gennaio 2019 l’intervento. Tempo di recupero e ripresa 7-8 mesi. Anno cominciato con la ricostruzione del legamento crociato. Il primo semestre trascorso a riprendermi e a mettermi in forma. I risultati e la voglia dei miei compagni mi hanno dato una grande motivazione. Da settembre ho ricominciato ad allenarmi con la squadra». Calvario superato.

Ultima rifinitura a Bagnoli. «Villaggio del Rugby struttura incredibile. Abbiamo una grande fortuna, non è mai esistito un posto così a Napoli. Tutte le persone che hanno contribuito, ci hanno donato qualcosa di veramente unico. Abbiamo una casa meravigliosa», rileva entusiasta Martone (nelle foto di Luigi Petrucci).

Domenica 12 gennaio (ore 14.30) la prima del 2020 in trasferta. «Noceto squadra tosta e ben organizzata. Sarà una novità, poiché non ci abbiamo mai giocato contro», avverte Martone alla vigilia della nona giornata di serie A. E’ già tempo di riscatto, dopo le due sconfitte consecutive maturate contro la capolista i Medicei (18-12) a Firenze e il Catania (8-17), che ha violato le mura amiche. «Con i siciliani è stato un match duro, contro una compagine molto attrezzata e dotata di alcune forti individualità. Incontro combattuto e gestendo meglio alcune situazioni di gioco forse le cose potevano andare diversamente», conclude Martone.

A Parma capitan Alessandro Quarto e soci intendono subito voltare pagina.



