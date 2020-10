Un sogno inseguito da bambino. Per Tommaso Melito, pugile napoletano, è arrivato il momento di realizzarlo. Il 24 ottobre prossimo a Marina di Massa, in Toscana, l’atleta della Boxe Pizzo, tenterà l’assalto alla corona nazionale professionisti dei pesi mosca. Melito arriva a questo appuntamento a distanza di un anno quando in palazzetto gremito a Giugliano ha conquistato la cintura nazionale WBC battendo ai punti il siciliano Conselmo.«Questo per me è l’appuntamento sportivo più importante della mia carriera – sostiene lo sfidante a titolo italiano – ho lavorato sodo insieme al mio maestro Francesco Pizzo ed al mio preparatore per arrivare a questa sfida in perfetta forma e con grande convinzione. Sono consapevole che sarà una sfida dura, una vera battaglia, ma sono pronto a portare questo titolo in Campania».

Trent’anni compiuti il 3 agosto scorso, undici i match da professionista disputati da Tommaso Melito, con quattro vittorie, sei sconfitte ed un pari. Non inganni però il ruolino di marcia perché il pugile di Giugliano ha vinto quattro degli ultimi cinque match disputati. «Ho avuto una carriera dilettantistica piuttosto breve – spiega - sono passato professionista presto e nei primi match ho avuto qualche difficoltà soprattutto in termini di esperienza. Poi però ho riaffrontato tutti quelli che mi avevano battuto e mi sono preso delle belle rivincite. Ma questo appartiene al passato oggi c’è questo titolo che non voglio lasciarmi sfuggire».

Di fronte avrà Francesco Barotti di due anni più giovane, con otto vittorie ed una sconfitta, che combatterà sul ring di casa. Ma questo conterà poco perché l’evento sarà a porte chiuse per l’emergenza Covid. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana. Una sfida sentita anche dal suo giovane maestro, l’ex campione italiano dilettanti, Francesco Pizzo.«Io e Tommaso siamo cresciuti insieme, come maestro e pugile – fa sapere Pizzo – Ad inizio carriera abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza, ma ora siamo arrivati ad un punto dove dobbiamo guardare avanti con ottimismo e dopo la conquista della cintura neo pro, voglia, o centrare questo nuovo traguardo».

«All’angolo di Tommaso Melito, oltre al maestro Francesco, ci sarà anche il capostipite dell’Accademia Pugilistica Pizzo, il papà Salvatore. “Sono due giovani che stanno crescendo nelle rispettive categorie – aggiunge Salvatore Pizzo – lavorano sodo ed hanno puntato molto su questa sfida. Sono orgoglioso di accompagnarli in questa avventura con la speranza di portare questo titolo nella nostra regione”.

