La napoletana Giordana Marino bronzo ai campionati di Torbole

Torna dai campionati nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanile) di Torbole (Trento) con un bronzo al collo Giordana Marino. La giovane atleta dell’ASD Black Dolphin, che ha partecipato alle regate valide anche per la Coppa Italia di classe con nove velisti, si è classificata terza tra le donne nella categoria CH4. Un risultato prestigioso, che è stato anche il migliore tra quelli dei 19 atleti della V Zona FIV presenti sul lago di Garda.

Un risultato che conferma anche l’ottimo lavoro svolto dall’ASD Black Dolphin nelle acque di Arco Felice-Lucrino, presso la nuova sede avuta in concessione dal Comune di Pozzuoli e inaugurata lo scorso autunno: «Questa soluzione ha permesso di valorizzare un’area che altrimenti sarebbe rimasta deserta e senza alcun utilizzo sociale – spiega Gianluca Montuoro, presidente dell’ASD Black Dolphin – ma ha consentito anche ai nostri giovanissimi atleti di avere un’opportunità per crescere e ottenere risultati di prestigio in campo nazionale dando lustro a tutto il territorio».