Torna il grande padel a Napoli con l'Open del Rama Club

Torna a Napoli il Grande Padel. Con la partenza del tabellone principale, ha preso il via l’Open di padel al Rama Club di Napoli, Trofeo Panasonic. In prograqmma tre tornei: doppio maschile, doppio femminile e misto, con quasi 200 iscritti in gara sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta, una delle case dello sport in città a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona. Domenica 10 aprile le tre finali per il titolo 2022 dell’Open napoletano che rappresenta l’evento più importante in regione del 2022, con un montepremi di cinquemila euro.

Nel torneo maschile cinque le super coppie di Prima categoria in gara nel tabellone finale. I numeri uno sono Federico Beltrami e Lorenzo Di Giovanni; numeri 2 Luca Mezzetti e Michele Bruno; numeri 3 Emanuele Fanti e Alessandro Tinti; numeri 4 Juan Manuel Restivo e Mattia Guerra; numeri 5 Daniel Luengo-Lores Manuel Rocafort. E saranno queste cinque coppie a giocarsi, sulla carta, la vittoria del Trofeo Panasonic. Sono giocatori di notevole esperienza nazionale e internazionale; in particolare l’italo-argentino Restivo, già top 60 del World Padel Tour e uno dei giocatori più famosi del circuito internazionale, a Napoli in coppia con Mattia Guerra. Così come Lorenzo Di Giovanni numero 1 d’Italia nel ranking nazionale di inizio 2022 che giocherà a Napoli in coppia con Federico Beltrami. Giudice arbitro del torneo Aniello Santonicola; direttore del torneo Francesco Bellucci.

Nella gara femminile coppia numero 1 Martina Pugliesi (prima categoria) e Caterina Baldi; nel torneo di Misto team favorito numero 1 Daniele Catini e Martina Pugliesi.