Torna il Sei Nazioni 2022 di rugby che vedrà disputarsi sabato 19 marzo con l’incontro dell’Italia che, al Principality Stadium di Cardiff, affronterà in trasferta il Galles alle ore 15.15. Come sempre, in diretta su SkySport.Ventisette vittorie gallesi, uno storico pareggio e due vittorie nostrane nei confronti tra Italia e Galles, dentro e fuori dal torneo Sei Nazioni. La prima azzurra è datata 15 febbraio 2003, con risultato finale di 30-22. Sabato. Così come accaduto per tutte le altre partite degli azzurri nel torneo, anche Galles-Italia sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuita su tv8.it.

LA PROGRAMMAZIONE

Sempre più rugby su Sky. Grazie al rinnovo con «Sanzaar» fino al 2025 su Sky, e in streaming su Now, sarà possibile seguire le più grandi squadre, i tornei più prestigiosi e le nazionali più forti dell’Emisfero Sud per i prossimi quattro anni, con lo spettacolo del Super Rugby Pacific, del Rugby Championship e dei Test Inbound. Con il Super Rugby Pacific il primo appuntamento è il 19 marzo con una partita a settimana di Regular Season, tutti i match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale. Invece, nel Rugby Championship, dal 6 agosto al 24 settembre, si potranno vedere tutte le partite del torneo che vede protagoniste quattro tra le Nazionali più forti al mondo: gli All Blacks della Nuova Zelanda, l’Argentina, l’Australia e il Sudafrica, campione del mondo in carica. Infine, con i Test Inbound gli utenti potranno seguire tutti i Test-Match Internazionali con le sfide tra le nazionali dell’Emisfero Sud, tra cui All Blacks, Australia e Sudafrica, e quelle europee, con Inghilterra, Francia e Galles (primo appuntamento il 2 luglio con Argentina-Scozia). Con questo accordo, si amplia e si rafforza l’offerta di Sky dedicata al rugby, già ricca di altri importanti e prestigiosi eventi in questo 2022 come il Sei Nazioni, l’Heineken Champions Cup e la European Rugby Challenge Cup.