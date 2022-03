Torna la corsa d'auto Furore-Agerola la XXXI edizione in nome dell'Ucraina

La bandiera dell'Ucraina sbandierata con orgoglio dal sindado di Agerola, Tommaso Naclerio e dal presidente dell'Ente Idrico e vice sindaco di Agerola, Luca Mascolo. Ha avuto un significato speciale l'edizione numero 31 della coppa Primavera che si è corsa nello spettacolare scenario del tratto costiero e panoramico tra Furore ed Agerola. Ha vinto Luigi Vinaccia, già vincitore per ben quattro volte del campionato Italiano Slalom, della scuderia Autosport Sorrento sulla sua inseparabile Osella Pa9/90 – motorizzata Honda. Al secondo posto Salvatore Venanzio, di Vico Equense, tre volte Campione Italiano Slalom. "Siamo soddisfatti per aver ospitato questa entusiasmante gara - dice Tommaso Naclerio - una edizione che abbiamo voluto dedicare ai tanti profughi ucraini che in queste ore stanno vivendo dei momenti tragici. In tanti sono riusciti ad arrivare qui. E noi li ospitiamo con amore e calore. In attesa che presto ci sia un ritorno alla normalità.