La grande boxe ancora una volta di scena a Pagani. Nel prossimo weekend al Palazzurro è infatti in programma la fase regionale dei Campionati Italiani Assoluti, evento di primissimo piano dedicato al pugilato olimpico.

A organizzarla è il Thunder Boxing Club, nota associazione sportiva tra le cui fila milita Vincenzo La Femina, boxeur professionista liguorino reduce dalla conquista del Trofeo delle Cinture ad agosto scorso.

La riunione, in programma il 27, 28 e 29 novembre prossimi al Palazzurro, prevede anche la disputa degli spareggi dei Campionati Regionali delle Forze Armate. Un ulteriore elemento di prestigio per l’appuntamento di Pagani, vista la presenza di importanti atleti tra le fila dei gruppi sportivi delle stesse Forze Armate. Sul ring in programma match di tutte le categorie di peso: si sfideranno infatti i pugili dilettantistici dai minimosca (49 kg) ai supermassimi (+91 kg).

Un grande lavoro organizzativo quello del Thunder Boxing Club, tenendo conto del periodo di emergenza Covid. Su esplicita richiesta di Raffaele La Femina, presidente della nota associazione sportiva paganese, tutti gli atleti saranno sottoposti a tamponi e non a test sierologici, per un’ulteriore sicurezza della manifestazione.

E proprio in tema di emergenza, l’importante riunione pugilistica si terrà rigorosamente a porte chiuse, con diretta video sul canale Youtube del Comitato Regionale della Federazione Pugilistica Italiana e sulla pagina Facebook del Thunder Boxing Club Pagani.

