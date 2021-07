Tennis, torna l'Open del Vomero: assegnerà punti per le wild card

Un Open per ricominciare. Inizia al Tennis Vomero l’evento più importante della stagione tennistica del club, un torneo con alcuni tra i migliori tennisti italiani di seconda categoria. Si assegna il primo Trofeo Auto Bruognolo in una gara che è anche valida per la Road to Tennis Napoli Cup, un mini-circuito di tornei Open in Campania, con la classifica finale di settembre che assegnerà al vincitore una wild card per le qualificazioni del Challenger Atp al Tennis Napoli (dal 3 al 10 ottobre) che torna in calendario dopo cinque anni di stop.

Al Tennis Vomero già oltre 150 iscritti nelle varie categorie, con particolare attenzione all’irpino Mauro De Maio, diciannovenne 2.2 che quest’anno, in autunno, giocherà la serie A2 proprio per il Tennis Vomero e che all’Open collinare (che ha un montepremi di 1500 euro e si concluderà domenica 18 luglio) sarà tra i grandi favoriti per il successo finale. Per Mauro De Maio, uno dei talenti del tennis italiano under 20 e già da tempo nella classifica mondiale Atp, si tratta dell’esordio in maglia Vomero nel 2021. Direttore di gara è Morena d’Atri, giudice arbitro Mario Di Pietro. Al Tennis Vomero, nei giorni scorsi, infine, è andata in scena un’anteprima del torneo Open. Si è disputato il 14° Torneo nazionale di tennis a squadre “DoppiaVela Cup”, che ha inaugurato i nuovi campi del club, torneo riservato ai dipendenti della Polizia di Stato. Napoli protagonista con in finale la vittoria del team Parthenope (Squadra Mobile, Dia e Reparto Volo di Napoli), contro la Napolizia (dipendenti Digos e Squadra Mobile).