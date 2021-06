Napoli protagonista ai campionati Europeo Match race U23 sul Lago di Ledro, un campo di regata molto complicato definito “lottery ledro” proprio per la difficoltà d’interpretazione.

Tre round robin conclusi nelle giornate di venerdì e sabato, mentre il programma di domenica è stato quello di far regatare gli equipaggi classificati dal 5 al 3 posto durante le giornate precedenti e le finali, alla meglio delle 3, per il primo e secondo posto.

Con un punteggio di 3 a 2 l’equipaggio francese con Thimote Polet, Emilien Polaert and Gualtier Tallieu ha vinto il titolo di campione europeo giovanile di match race, davanti all’equipaggio italiano di di Riccardo Sepe (Circolo della Vela Roma) con i campani Gianluca Perasole del Circolo Nautico Torre del Greco e Simone Taglialatela del Circolo del Remo e della Vela Italia.

Un risultato importante per l’equipaggio di Riccardo, Gianluca e Simone, ( Blassed Galleria Sailing Team) campioni italiani U23 in carica che fa ben sperare per il mondiale giovanile match race in programma a Los Angeles .