Torre del Greco: omaggio all'atleta sordocieca settima alle Paralimpiadi

«Uno sprone per tutti ad affrontare le difficoltà della vita con serenità e pervicacia». La dedica, contenuta in una targa, è del club Costiera sorrentina e Vesuvio del Panathlon; la destinataria è Matilde Lauria, atleta non udente e non vedente che alle recenti Paralimpiadi di Tokyo ha saputo conquistare il settimo posto nella categoria - 70 kg di judo.

Ieri sera il club presieduto da Liberato Esposito (che è anche delegato Coni per la città di Torre del Greco), in collaborazione con la Lega del Filo d’oro, ha voluto rendere omaggio all’atleta napoletana di 54 anni che proprio grazie allo sport è riuscita a superare le enormi difficoltà che ha trovato lungo la sua strada, arrivando a cimentarsi con avversarie provenienti da ogni parte del mondo. Alla cerimonia, svoltasi allo Sporting Poseidon erano presenti tra gli altri anche l’assessore allo sport Giuseppe Speranza e l’allenatore di judo Sandro Piccirillo. «Un momento per evidenziare ancora in maniera più forte i valori dello sport, in grado di unire e abbattere le barriere. Matilde deve essere per noi, come hanno sottolineato i rappresentanti del club Costiera sorrentina e Vesuvo del Panathlon, un grande esempio di forza, coraggio, determinazione e tenacia» il commento dell’assessore Speranza.