Torre del greco vince le selezioni; A Como si gioca il titolo a squadre

Sarà il Team 1 del Circolo Nautico Torre del Greco composto da Alessandro Di Maggio, Valeria Ammirati, Emanuele Napolitano e Manuela Auciello con riserva Michela Dell’Aquila a rappresentare la V ZONA al Campionato Italiano a squadre in programma sul Lago di Como a Mandello del LArio dal 30 luglio al 1° agosto. La squadra allenata da Roberto Argenzio, ha vinto la finale con il Team del Reale Yacht Club Canottieri Savoia allenato da Emilio Civita. Una giornata con le condizioni usuali del campo di Regata di Napoli ha consentito di concludere i 9 match del Roun Robin, al termine dei quali si sono qualificati gli equipaggi CNTG 1 e RYCCS per la finale e Lega NA 1 e Lega NA 2 per la finale per il terzo e quarto posto, vinta da Lega NA 1

Due giorni di selezione, con un’organizzazione complessa curata al meglio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia che ha accettato l’invito del Comitato di Zona ad organizzare, a distanza di pochi giorni, due importanti eventi della vela giovanile campana.

Una tipologia di regata che alla fine ha raccolto grande entusiasmo ed attenzione da parte dei team partecipanti ed un impegno notevole della Sezione UdR che ha visto impegnati in acqua ben 11 ufficiali di regata con il Comitato di regata presieduto da Dora Vitalba, assistita da Rafael Caiazza, Gennaro Rutoli, Nunzia Corbi e Alessandro Gambuli e come Capo Arbitro, nonchè referente zonale team race Antonio Rutoli con gli Arbitri Enrico Milano, Giacomo De Falco, Giulio Piccialli, Ernesto Tedeschi e Michele Sorrenti.Prossimo appuntamento per la classe Optimist il Raduno Cadetti del 26 e 27 giugno e quindi la II Selezione Zonale del 3 e 4 luglio in programma alla Lega Navale Italiana di Napoli.