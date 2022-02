Ancora una giovanissima vita spezzata nel motociclismo. Jakob Gurecky, promettente pilota proveniente dalla Repubblica Ceca, è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa mentre si stava allenando in Slovacchia: aveva solo 16 anni.

Jakob Gurecky ha vinto la Northern Talent Cup nel 2021 dopo un'impressionante stagione e avrebbe partecipato alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2022. «Purtroppo - scrive il sito ufficiale della MotoGp - il 7 febbraio ci ha lasciati in seguito ad un incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile».