Si è conclusa l'edizione 2023 della Traiano Cup, organizzata nel quartiere del Rione Traiano sul campo di calcetto dei Padri Vincenziani della parrocchia della Medaglia Miracolosa in via Marc’Aurelio. La finale è stata vinta dalla formazione D10S Café, che ha sconfitto lo Shakhtar Fidato. Tante le manifestazioni di solidarietà verso i giovani del quartiere, a cominciare da quella dell'associazione onlus Abbracci, fondata a Posillipo da Claudio Zanfagna, che ristrutturerà gratuitamente il campetto. In rappresentanza del Comune di Napoli l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante. Soddisfatti gli organizzatore, padre Maniglio e padre Carulli, per aver visto a bordocampo 500 spettatori in occasione della finale. Al termine della partita, esibizione del cantante Ivan Granatino. Alla squadra vincitrice della Traiano Cup è stato assegnato il buono di 3mila euro per un viaggio.

rione-traiano