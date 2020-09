L'ex campione di pallanuoto Paolo Trapanese, avvocato, 58 anni, è stato rieletto presidente del Comitato regionale della Federnuoto campana al termine dell'assemblea che si è tenuta a Napoli presso l'Hotel Renaissance Mediterraneo Naples. Trapanese, al quarto mandato, ha ricevuto il 96,7 per cento dei voti. Primo obiettivo di Trapanese sarà accelerare i tempi per l'accordo tra la Fin e il Comune di Napoli per la gestione delle piscine e la creazione di un polo natatorio in città.





L'assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle società. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, è stato eletto Ciro De Martinis.