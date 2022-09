Tre ginnaste della costiera sorrentina conquistano il primo gradino del podio nel campionato regionale dedicato alle allieve del settore «Gold» di Ginnastica ritmica. A fare incetta di ori, nelle rispettive categorie, Roberta Ercolano (Allieve 2 - Anno 2012), Anna Paola Russo (Allieve 3 - Anno 2011) e Giorgia Iaccarino (Pre-Junior - Anno 2010).

Il terzetto di atlete sorrentine compone la linea verde dell’intera compagine di ginnaste di «Evoluzione Danza», la società di Colomba Cavaliere, Tiziana e Annamaria Gallo, che vanta sul territorio regionale un primato di tutto rispetto: l’associazione è, infatti, attualmente l’unico sodalizio campano che partecipa al campionato di squadra di serie A di ginnastica ritmica.

Un’associazione distribuita in più sedi operative, e che abbraccia – in una sorta di ideale gemellaggio sportivo – l’area dell’agro-nocerino e la costiera sorrentina. Lo dimostra proprio il percorso di preparazione che ha portato le tre ginnaste sorrentine a trionfare l’altra domenica, al «Pala Veliero» di San Giorgio a Cremano.

Guidate dalle tecniche Federica Gaudenzi (sorrentina, tra le principali animatrici del movimento della ginnastica in costiera), Marilena Caiazzo, Annunziata Orlando, Inga Churikova, Julia Zyakina e da una qualificata compagine composta da tecnici e maestre di danze, le giovanissime atlete costiere si sono allenate duramente nel palazzetto del Primo circolo didattico di Angri, spesso in doppi turni, sacrificando gran parte della stagione estiva e dei loro svaghi.

E i risultati, sul fronte sportivo, non si sono fatti attendere: i tre ori di domenica scorsa, rappresentano, infatti, una tappa di un percorso sportivo più ampio, che prosegue – senza sosta - in vista delle prossime competizioni agonistiche, già in calendario per «Evoluzione Danza». Un motivo di orgoglio anche per la penisola sorrentina, che vanta una realtà sportiva affermata, nell’ambito di un movimento agonistico come la ginnastica ritmica, che - specie a livello nazionale - a parità di sacrifici, di talento e di risultati, non trova gli stessi riflettori di altre discipline.

In tal senso, per avvicinare le giovanissime generazioni alla Ginnastica ritmica, «Evoluzione Danza» ha allestito una sorta di «open day» alla palestra delle scuole elementari «Buonocore-Fienga» di Meta (nei pressi dell’ufficio postale), con due prove gratuite per i giorni 27 e 29 settembre, così distribuite: dalle 16:30 alle 17:15 per bambine dal 4 ai 6 anni, e dalle 17:30 alle 18:15 per bambine dai 7 ai 10 anni.