Al via a Sanremo le regate del Campionato Mondiale 420, uno degli eventi più importanti del calendario della vela mondiale giovanile. Ospitato dal Marina degli Aregai, il Campionato è organizzato dallo Yacht Club Sanremo e vede la partecipazione di ben 211 barche con 422 giovani atleti in rappresentanza di 20 nazioni differenti.

Per la V ZONA grande attesa per i tre equipaggi del Circolo del Remo e della Vela Italia che, dopo aver seguito un’intensa attività di regate e raduni, hanno conquistato il pass per questo importante appuntamento mondiale.

In acqua nelle rispettive categorie ci saranno : i campioni italiani in carica Federico e Riccardo Figlia Di Granara nella categoria Men U19; Flavio Fabbrini e Salvatore Peluso Gaglione nella categoria Men U17

Roberta Bocchini e Arianna Lanzetta nelle categoria Girls U19

I tre equipaggi , con l’allenatore Francesco Forestieri, hanno preso parte prima dell’arrivo a Sanermo al raduno della Nazionale FIV giovanile a Formia, campo di regata che a fine luglio ospiterà il campionato europeo juniores di classe .