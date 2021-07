Tre fratelli campioni: ancora un podio nel torneo nazionale per il team Longobardi

Il trio Longobardi vince ancora. Il taekwondo stabiese continua a vincere nel torneo nazionale The Olympic Dream –Art Tournament 4.

Un oro un argento e un bronzo per i tre fratelli Roberto Angelo e Domenico nella gara nazionale.

Incredibile la prova dei fratelli stabiesi che in questo primo semestre sportivo hanno vinto ben nove medaglie in tornei nazionali portando pregio e lustro a Castellammare. La gara nazionale online :” “Taekwondo The Olympic Dream – Art Tournament 4” organizzata dalla FITA, presieduta dal presidente federale Angelo Cito ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti appartenenti alle più prestigiose squadre di taekwondo sparse in tutto il territorio nazionale. L’acsd Stabiae Prana-Ki guidata dal Direttore Tecnico, il maestro Roberto Longobardi , Cintura Nera III Dan , ha schierato sul tatami Angelo e Domenico Longobardi e l’atleta Junior Valentina Sorrentino .

L’atleta stabiese, Angelo Longobardi cintura nera II DAN, denominato sul tatami “il giaguaro” ha conquistato nella categoria Cadetti una prestigiosa medaglia d’Oro nella specialità “potenza” e una medaglia di bronzo nella specialità creatività” mentre il fratello Domenico cintura nera II DAN, detto “la tigre” per la sua impressionante potenza, ha portato a casa una medaglia di bronzo nella categoria “creatività Junior “. I fratelli Longobardi, rappresentono un formidabile trio capace di coinvolgere i cuori degli stabiesi e degli appassionati di taekwondo che li seguonocostantemente con entusiasmo in giro per l’Italia. Un grande plauso al maestro stabiese Roberto Longobardi che ha guidato con sapienza la sua allieva, Valentina Sorrentino, che ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per diventare, una campionessa, conquistando una medaglia d’argento sul podio.

Il team Longobardi da lunghi anni ha dimostrato sul campo di essere una squadra unita e vincente grazie alle doti del maestro Roberto Longobardi che con la sua grinta riesce ad incutere un forte entusiasmo agli atleti , basti pensare che in questo periodoestivo, nonostante questo caldo afoso, continua interrottamente, ad allenare i suoi atleti in vista di importanti gare di combattimento nazionali ed internazionali .