Dal 12 al 21 maggio ritornano la Tre Golfi Sailing Week e il Campionato Europeo Maxi

Scatta il conto alla rovescia per la Tre Golfi Sailing Week e il Campionato Europeo Maxi con la penisola sorrentina ancora una volta protagonista dopo l'esaltante successo del 2022. Dal 12 al 21 maggio dieci giorni di grande vela che rilanciano il matrimonio tra la Costiera e la grande vela. Tre appuntamenti, altrettante città, e già 13 iscritti al campionato Europeo Maxi, scafi da venti metri e più che incantano nel loro andar per mare.

«Sorrento si prepara a prendere il largo, anche per questo 2023, con la Tre Golfi Sailing Week, e il suo carico di novità, che punta a rinnovare i successi raccolti nel corso della precedente edizione» le parole del sindaco Massimo Coppola. «Abbiamo raccolto con entusiasmo la sfida, insieme agli organizzatori, per trasformare nuovamente il nostro golfo in una cornice preziosa dove accogliere equipaggi ed ospiti. E la nostra città in un palcoscenico ineguagliabile per questa grande festa della vela».

L’edizione 2023 della Tre Golfi Sailing Week prevede una combinazione di regate inshore e costiere, inclusa la storica Regata dei Tre Golfi giunta alla 68a edizione, la seconda regata italiana per età dopo la Giraglia, che segnerà l’inizio della manifestazione con la partenza prevista alle 17.00 di venerdì 12 maggio da Napoli, di fronte al maestoso Castel dell’Ovo e alla sede del CRV Italia nel porticciolo di Santa Lucia. Dopo l’arrivo della Regata dei Tre Golfi, la flotta dei partecipanti troverà ormeggio nei porti della penisola sorrentina. Qui le imbarcazioni più grandi si contenderanno la seconda edizione del Campionato Europeo Maxi con le regate inshore da lunedì 15 a giovedì 18 maggio. La lista degli iscritti ad oggi mostra già 17 iscritti con un promettente schieramento di ex Maxi 72: il ritorno sia di North Star del Socio CRVI Peter Dubens che di Jethou di Sir Peter Ogden, oltre a Vesper di Jim Swartz, l'ex campione Maxi 72 Cannonball di Dario Ferrari e Proteus di George Sakellaris, tornato in Europa per la prima volta dopo la pandemia. Tra i primi iscritti figurano il Club Swan 80 My Song di Pier Luigi Loro Piana, il Vallicelli 78’ H2O di Riccardo De Michele e quattro Mylius Yachts, tra cui il 60’ a chiglia basculante Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci, il 60 a chiglia fissa Manticore di Franz Baruffaldi Preis e, dalla Francia, Lady First 3 di Jean-Pierre Dreau e il nuovo Mylius 66 del tedesco Alois Neukirchen.

Salvatore Cappiello, Sindaco di Piano di Sorrento, sottolinea: «La Tre Golfi Sailing Week rappresenta una competizione di grande livello e per il nostro intero territorio è un piacere ospitarla ancora una volta. L’iniziativa assume anche un valore speciale in termini turistici perché permetterà di mostrare a tutti gli ospiti le eccellenze e le bellezze uniche della nostra terra. Un’occasione importante, dunque, che consente di coniugare sport, divertimento, turismo e amore per il mare. Si tratta di un evento di spessore, fa piacere che il legame con la nostra comunità si rafforzi ulteriormente con una nuova edizione».

Le imbarcazioni con rating ORC disputeranno da venerdì 19 a domenica 21 il Campionato del Mediterraneo, valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, selezione per il Campionato Italiano d’Altura. Le iscrizioni, appena aperte, già vedono una decina di imbarcazioni molto qualificate.

Ospitalità sinonimo di Vico Equense: «È un onore poter ospitare ancora una volta le eccellenze della vela mondiale nella nostra città - il messaggio del sindaco Peppe Aiello - Un risultato importante, frutto del grande lavoro svolgo in sinergia con gli altri comuni della Penisola Sorrentina, attività, associazioni che operano sul porto e la Federazione per la promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi legati alla vela per incoraggiare e sostenere la pratica di questo sport. L’anno scorso abbiamo avuto il privilegio di avere con noi Giovanni Soldini, uno degli skipper italiani più amati di sempre. Abbiamo deliziato lui, gli armatori e i loro staff con una cena stellata, dimostrando che Vico Equense non è solo patria di sport, ma anche eccellenza indiscussa del gusto. Sarà un’occasione unica per la promozione culturale turistica ed economica della nostra città».