Dopo i due bronzi di giugno al Palapiacco di Vercelli ai Campionati Italiani Assoluti di Specialità di Pesistica Olimpica, Pasquale Primavera atleta e tecnico della Steel Bull A.S.D di Agerola, ha conquistato tre medaglie di bronzo alle Finali Nazionali dei Campionati Assoluti di Pesistica dove partecipano i migliori cinque atleti italiani assoluti di ogni categoria di peso, tenutesi domenica 15 dicembre al PalaPellicone di Ostia. Un gara competitiva e agguerrita la più attesa dell’anno dove Pasquale ha ottenuto un ottimo risultato per la Steel Bull ma soprattutto per Agerola. Pasquale e Marina Acampora seguono con impegno e dedizione questa associazione attiva in una piccola comunità come quella di Agerola raggiungendo questi rilevanti risultati. "Sono fiero di questi risultati ottenuti - spiega il sindaco Mascolo - e per la attività che sovolgono sul territorio". © RIPRODUZIONE RISERVATA