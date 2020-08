Le stracittadine e i derby certamente non mancheranno. Nello stesso raggruppamento ben tre napoletane e una salernitana. La Fin ha definito la composizione del girone Sud di serie A2 per il campionato 2020-2021. Saranno certamente sfide intense quelle con Canottieri Napoli, Carpisa Yamamay Acquachiara, Cesport e Tgroup Arechi.



Giallorossi capitanati da Biagio Borrelli, biancazzurri con Vincenzo Tozzi a dettare ritmo e linea, gialloblù indirizzati da Alessandro Femiano, invicti con l’evergreen Fabrizio Buonocore ad assicurare esperienza e qualità. E poi sarà super match con l’Anzio Waterpolis del’ex portiere canottierino Gabriele Vassallo. Trasferte nel Lazio contro Roma 2007 Arvalia, Roma Vis Nova, Tuscolano e Civitavecchia. In Sicilia a battagliare con Cus Unime, Nuoto Catania e Muri Antichi.



Torneo con 12 club che si preannuncia certamente interessante.



