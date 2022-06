Diretta Trevisan-Gauff. L'azzurra torna in campo al Roland Garros, ma questa volta in palio c'è la finale. Di fronte Cori Gauff, la 18enne americana già riconosciuta come stella del futuro. Non è la prima volta che le due si incontrano a Parigi. Era già successo nel 2020, con l'azzurra che riuscì a battere l'allora 16enne al secondo turno. Martina Trevisan è imbattuta da dodici match consecutivi.

Trevisan-Gauff, la diretta

L'inizio del match è previsto per le 16.40.