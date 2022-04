Impresa sfiorata. Stupisce l’impegno e la qualità che la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno mette in acqua alla Bruno Bianchi, dove la Pallanuoto Trieste riesce a prevalere solo a 39 secondi dalla sirena con il risultato di 13-12 (parziali 2-2, 2-1, 4-5, 5-4). Nonostante l’assenza pesante di capitan Michele Luongo, i giallorossi si fanno rispettare in Friuli Venezia Giulia e impensieriscono non poco gli alabardati.

All’intervallo lungo le due compagini si portano sul 4-3. Vacilla la retroguardia giuliana nella terza frazione e i campani ne approfittano. Il croato Marko Elez (autore di un poker) conduce i suoi sul 6-4. Si rende pericoloso il 22enne attaccante giapponese Yusuke Inaba (8-8): il numero 10 chiuderà con una cinquina. Non si scompone affatto la formazione di Matteo Citro, che si ritrova due volte avanti. A 3’20” dal termine Carlo Sanges piazza il 12-10. Sfida infinita e dalle mille emozioni. Trieste non molla, alza il ritmo e riapre i giochi. Il mancino Giacomo Bini firma il -1, il croato Ivan Vrlic arpiona in superiorità il 12-12. E proprio il numero 5 di Rijeka pone fine alle ostilità, sfruttando la distrazione in ripartenza della Rari Nantes e superando Simone Santini.

«Siamo in crescita. Ancora orfani di Michele Luongo, che è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, siamo stati a lungo in vantaggio. Siamo andati ad un passo dal fare nostro il risultato. In ogni caso una bella partita. Una Rari viva. Saremo pronti per i play off», commenta il presidente Enrico Gallozzi, che ha seguito i ragazzi a Trieste.

«Abbiamo giocato un’ottima partita con carattere e qualità. Credo che meritassimo di vincere, però lo sport è così: se molli un attimo, tutto quello che hai costruito si può perdere», conclude l’allenatore Citro.

Mercoledì 6 aprile (ore 16) la settima giornata del round scudetto contro la Pro Recco alla Simone Vitale. Si celebrerà in piscina la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Avrà luogo (ore 15.30) la premiazione del concorso «Uno Slogan per la Pace», promosso dal club che si accinge a festeggiare il Centenario. Interverranno i giovani tesserati della Federazione italiana nuoto e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Salerno alla manifestazione patrocinata dall’associazione AiBi Amici dei Bambini e Onmic Salerno.