Rossoblu contro giallorossi. Pallanuoto Trieste-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno è la sesta giornata del round scudetto: in palio non ci sono solo i tre punti. Alla Bruno Bianchi domani pomeriggio (ore 16.30) gli alabardati puntano a capitalizzare e a scalzare in classifica Ortigia-Telimar Paleremo, impegnate alla Paolo Caldarella. Alla ricerca del primo successo nel nuovo raggruppamento, invece, il club presieduto da Enrico Gallozzi.

«Abbiamo necessità di fare una buona prestazione dopo le pesanti sconfitte maturate nelle ultime gare», dichiara alla vigilia Umberto Esposito, ex giocatore della Canottieri Napoli e medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Ci serve per riacquistare fiducia e preparare al meglio la fase dei playoff», osserva il difensore classe 1995. «Andremo in Friuli Venezia Giulia per giocarci la partita e provare a fare un risultato positivo», asserisce il giocatore di Ponticelli, il quartiere dove martedì 29 marzo è stata presentata l’iniziativa «Sport di Tutti–Inclusione e Quartieri», alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante, di Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, insieme ai due Legend Sandro Cuomo e Manuela Di Centa, con i fratelli Raffaele e Massimo Parlati della Nippon Club.

Per la terza partita di fila la Rari Nantes Salerno dovrà fare a meno del suo capitano Michele Luongo, indisponibile a causa di un infortunio subìto poco prima della partita con i biancoverdi. In dubbio la presenza del vicecapitano Gennaro Parrilli.

«Altra gara in trasferta. Cercheremo di dare seguito ai miglioramenti visti a tratti contro il Brescia, cercando di difendere con più attenzione ed organizzazione. Sarà una prova generale in vista dei playoff per l’accesso all’Euro Cup», conclude il tecnico Matteo Citro.