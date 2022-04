Vincere in pedana e perdere le medaglie e le valigie. Succede anche questo. Non una novità, soprattutto quando di mezzo ci sono gli scali tecnici. San Paolo-Madrid-Roma. «Dovrebbero arrivare a casa, forse stasera», confida fiduciosa Rossana Pasquino, che nella prova di Coppa del Mondo paralimpica, disputata in Brasile, ha raccolto un tris d’argento. Un secondo posto nella spada, secondo gradino del podio nella sciabola individuale, bissato nella competizione a squadre.

«Russia, Ucraina e Cina assenti in pedana», racconta la professoressa federiciana. I condizionamenti della guerra in atto si riflettono anche in pedana. L’atleta tesserata per il Club Schermistico Partenopeo, per l’Accademia Olimpica Beneventana “Maestro Antonio Furno” e per le Fiamme Oro conquista un bottino di tutto rispetto nella megalopoli paulista. Non si fa condurre (come il motto della capitale brasiliana), ma conduce con i suoi ripetuti assalti. «Sono sempre lì, prima solo di sciabola ora anche di spada: arriveranno anche le medaglie d’oro», assicura convinta la campionessa classe 1982. «La squadra di sciabola non la provavamo dalla Corea nel 2019. Bisogna ricominciare, pian pianino faremo tutto», avverte Pasquino.

Brilla indistintamente nella spada e nella sciabola. Non scende dal podio Rossana. Sempre nella categoria B, occupa la seconda piazza. Ai quarti ha superato la belga Roswita Van Dorpe (15-1) ed è riuscita a prendersi la rivincita in semifinale con la thailandese Jana Saysunee, che l’aveva battuta nella finale di spada, chiudendo l’assalto 15-9. L’azzurra ha poi ceduto 15-7 alla georgiana Irma Khetsuriani in finale. Nella fase a gironi ha riportato ben 6 vittorie e una sconfitta soltanto.

Gioco di squadra. Insieme a Loredana Trigilia e Andreea Mogos, Pasquino ha battuto 45-12 il Brasile in semifinale, ma poi l’Italscherma paralimpica è stata superata dalla Georgia 45-26 in finale. «Si attende ora l’ufficialità delle gare di qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024», conclude Rossana Pasquino (nelle foto di Rosele Sanchtone). E naturalmente le medaglie recapitate a domicilio.