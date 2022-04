Tris d'oro per Michela Terranova a Teplice

Tris pesante. Lignano Sabbiadoro, Ostia e Teplice. Il 2022 di Michela Terranova è iniziato alla grande e promette bene. Arriva in Repubblica Ceca la terza medaglia d’oro consecutiva per la judoka classe 2005 nella categoria 52 kg. Si ripropone l’ennesimo duello in finale: nel derby azzurro l’atleta dell’Ischia Judo batte la romana Gaia Massimetti (Fitness Club Nuova Florida) e chiudono il podio la tedesca Helene Riegert e l’ungherese Laura Igaz.

«E’ stata una gara molto intensa, eravamo tante a sfidarci sulla materassina, le migliori in campo continentale». All’European Cup risuona l’inno di Mameli. «Ho disputato 5 incontri», ricorda soddisfatta la vincitrice della rassegna, battendo per la terza volta l’atleta capitolina. «Ero molto concentrata e decisa sul tatami, sapevo cosa volevo. L'obiettivo era quello di vincere, ci sono riuscita anche questa volta e sono contenta del risultato ottenuto», racconta entusiasta Michela.

«La medaglia la dedico alla mia nonna 71enne, da cui ho preso il nome», rivendica orgogliosa Terranova. Non concede sconti né pause la guerriera campana. Nel primo incontro supera la teutonica Riegert, battuta di ippon. Poi cade l’olandese Ciska Adema, archiviando il confronto con ippon a terra. Stessa sorte tocca alla tedesca Odalis Santiago-Santana. In semifinale regola l’israeliana Hili Zakroisky con due wazari, mentre risulta avvincente il match italico con Massimetti. «Dopo 6 minuti di golden score sono riuscita a conquistare l'oro, facendo prendere tre sanzioni (shido) all'avversaria», osserva felice.

«Successo emozionante, significativo per il lavoro che ho svolto in questo ultimo periodo. Tre allenamenti al giorno: al mattino un’ora di corsa, tornavo a casa, riposavo e tornavo in palestra (Il tempio del fitness), dove curavo la tecnica con mio fratello Rocco e riguardavo qualche dettaglio, senza tralasciare tanti randori per confrontarci sempre di più e perfezionare le tecniche», conclude Michela Terranova (nelle foto di Miroslav Petrik). Nulla lasciato al caso, sotto lo sguardo vigile di papà Rosario. E ora testa al prossimo impegno internazionale di Coimbra.