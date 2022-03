Lo sport che promuove la pace. Il Tricolore accanto alla bandiera dell’Ucraina. «I riflessi della guerra si avvertono anche sulla pelle degli atleti. Da Napoli un accorato appello a fermare il sanguinoso conflitto in atto, che coinvolge tutto il mondo e non solo le nazioni interessate». Prova a far sentire la sua voce Valerio Cuomo, che un mese fa a Sochi, in Russia, ha trionfato in Coppa del Mondo, mettendo in riga il podio delle Olimpiadi di Tokyo. Lo spadista classe 1998 è intervenuto alla presentazione della Seconda Prova Zona 2 Assoluti e del Campionato italiano «Extra Serie» a squadre per l’area Centro-Sud, indossando la felpa delle Fiamme Oro.

«La gara consentirà ad atleti e visitatori di poter apprezzare la bellezza di Napoli. Sono contento di gareggiare in casa: è una vera emozione», dichiara convinto il figlio d’arte, già bronzo alle Universiadi 2019. «Allora la sede della scherma era però a Baronissi. Questa, invece, sarà una grande occasione, perché Napoli è notoriamente patria dello sport. Dalla nostra città emergono tanti talenti e parecchi tecnici di spessore. E’ un onore e al contempo un momento prestigioso ospitare una kermesse così significativa all’ombra del Vesuvio», dichiara convinto il titolato campione.

Si annunciano tre giorni di grande scherma, da venerdì 18 a domenica 20 marzo, al PalaVesuvio, dove si sfideranno quasi 500 spadisti e spadiste nell’ambito del Trofeo Bluduemila. Il programma del fine settimana è stato illustrato presso il Club Schermistico Partenopeo, a cui la Federazione italiana scherma ha affidato l’organizzazione dell’evento. «Napoli è pronta ad ospitare una manifestazione molto importante, rilanciando le attività di alto profilo in città e in regione», osserva Sandro Cuomo, Hall of Fame e responsabile organizzativo. «Macchina rodata grazie anche al fondo di sostegno per gli sport olimpici di Bluduemila, che non manca mai all’appello e risponde sempre presente. Proveremo a ben figurare», assicura fiducioso il Commendatore della Repubblica italiana.

«Auspichiamo una collaborazione delle istituzioni: Miur, Comune di Napoli e Regione Campania. Quella del Club Schermistico Partenopeo una realtà straordinaria sotto gli occhi di tutti. Un polo di integrazione invidiato da tutto il mondo, unico nel Sud Italia e a livello internazionale, perché è un modello virtuoso», prosegue Cuomo, che svela un aneddoto. «Quando via social Bebe Vio ha auspicato di vedere un giorno una sala di scherma dove normodotati e atleti disabili si allenano insieme, le ho segnalato che il Club Schermistico Partenopeo lavora in tale direzione da almeno dieci anni e si cominciano a vedere i frutti. Rappresentare una eccellenza che incide in ambito sociale e pratica l’agonismo è motivo di vanto», argomenta il campione olimpico di spada ad Atlanta 1996.

Ennesima sfida da giocare. «Lo sport in questo periodo è uno straordinario veicolo di messaggi positivi e la scherma riveste un ruolo fondamentale. L’evento del prossimo fine settimana ne sarà l’ennesima dimostrazione», avverte Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. «Si prospetta un weekend interessante in una location eccezionale. Sono contento anche perché ci saranno diversi atleti del Circolo Nautico Posillipo», riferisce Aldo Cuomo, presidente Fis Campania. Massimo Mercurio Miranda, delegato del comitato regionale Fis per l’attività paralimpica, ha annunciato i progetti e le prossime iniziative per l’imminente futuro, in merito al settore non vedenti. «Riprenderemo il Trofeo Domenico Martuscelli dopo due edizioni e daremo un taglio internazionale alla manifestazione».

Svelati i dettagli della tre giorni. «È sempre un enorme piacere ritrovare la grande scherma a Napoli e in Campania», ha detto il consigliere federale Matteo Autuori, portando anche i saluti del presidente della Fis, Paolo Azzi. «Il PalaVesuvio è il luogo ideale per una kermesse che sarà molto partecipata ma anche di grande livello tecnico, perché in palio ci sono i pass per i Campionati italiani Assoluti, che si svolgeranno a Courmayeur dal 31 maggio al 5 giugno», ha aggiunto Autuori. Presente anche Giovanni Gargiulo, delegato provinciale Fis.

Considerazioni conclusive affidate a Massimo Calò, consigliere Bluduemila. «Siamo onorati di rilanciare con la famiglia Cuomo le attività in pedana dopo lo stop forzato causa Covid. Se altri scenari purtroppo ci preoccupano, lanciamo segnali di vita e di riapertura, soprattutto per i giovani che sono il nostro futuro e li dobbiamo accompagnare in tutte le attività sane. Bluduemila è sempre pronta a sostenere tali iniziative». Si inizia con la prova di spada maschile individuale per chiudere con la spada femminile a squadre.