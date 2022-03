La scherma al PalaVesuvio. Si preannuncia un intenso fine settimana in pedana a Ponticelli. Sarà l’impianto di via Argine, riqualificato in occasione delle Universiadi 2019, ad ospitare il Trofeo Bluduemila. Da venerdì 18 a domenica 20 marzo si terrà la Seconda Prova Zona 2 Assoluti di spada maschile e femminile e il Campionato italiano «Extra Serie» a squadre zona Centro-Sud.

Un appuntamento di notevole importanza che vedrà in prima linea spadisti e spadiste d’interesse nazionale, e diversi atleti azzurri già protagonisti in Coppa del Mondo, pronti a battagliare e a conquistare i pass per i Campionati italiani Assoluti 2022, che si svolgeranno a Courmayeur nel mese di giugno.

Domani (ore 11.30) interverranno alla conferenza stampa di presentazione presso il Club Schermistico Partenopeo, a cui la Federazione italiana scherma ha affidato l’organizzazione della manifestazione, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Aldo Cuomo, presidente Fis Campania, il consigliere federale Matteo Autuori, Massimo Calò consigliere Bluduemila, e l’Hall of Fame Sandro Cuomo, organizzatore della kermesse in rappresentanza del club. All’Istituto Domenico Martuscelli si illustreranno le dinamiche della gara.