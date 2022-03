Alberta Santuccio e Gianpaolo Buzzacchino, entrambi catanesi e tesserati per le Fiamme Oro, si aggiudicano il Trofeo Bluduemila. PalaVesuvio, impianto riqualificato in occasione delle Universiadi 2019, sempre più casa della scherma. Dopo il successo degli Assoluti nel 2021, l’ottima riuscita della seconda prova Zona 2 Assoluti di spada, organizzata dal Club Schermistico Partenopeo. I due atleti siciliani si impongono sulle pedane di Napoli. La spadista classe 1994, bronzo a Tokyo 2020, si ripete a distanza di due settimane dalla vittoria nel Grand Prix di Budapest. In finale prevale 15-10 su Marta Ferrari (Aeronautica Militare), al terzo posto si sono piazzate Alessia Pizzini e Gaia Traditi (Fiamme Oro). Ai piedi del podio, invece, Rossella Fiamingo (Carabinieri), altra catanese già argento a Rio de Janeiro 2016, prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile italiana, nonché fidanzata di Gregorio Paltrinieri.

«Splendido evento, reso possibile grazie all’intervento di Bluduemila, che con il fondo di sostegno per gli sport olimpici ci ha messo nelle condizioni di sostenere i costi vivi. Il Trofeo Bluduemila, messo in palio per le due manifestazioni individuali, è stato assegnato a Buzzacchino e Santuccio, atleti sui quali ho puntato molto da commissario tecnico, fin da quando erano nelle categorie giovanili», dichiara soddisfatto Sandro Cuomo. «Tutto è andato per il meglio, grazie anche alla collaborazione attiva del comitato regionale campano della FIS, e di Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Molto gradita la visita dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, durante le fasi finali della gara femminile», prosegue l’Hall of Fame.

«Bisogna ripartire e tornare al più presto a regime con le attività sportive, le palestre devono riprendere a lavorare a pieno ritmo e dobbiamo metterci alle spalle questo terribile periodo, che ha messo in ginocchio il sistema sportivo nazionale», ribadisce convinto Cuomo. «Lo sport è salute, e deve essere accessibile a tutti. Mi auguro che si possa ritornare quanto prima ad accedere agli impianti sportivi senza limitazioni di sorta: è un po’ un paradosso che proprio in nome della salute si vieti la pratica sportiva (e quindi di prevenzione della salute) a chi non sia in possesso di Green Pass rafforzato e quant’altro».

Il futuro è adesso. «Siamo pronti a nuove sfide, la prossima in programma è la terza edizione del Trofeo Martuscelli, riservato finora ai soli non vedenti, ma che vorremmo sperimentare con una nuova formula integrata. Su questo fronte possiamo contare sulla piena collaborazione dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti, con la quale vige uno stretto rapporto di collaborazione», osserva Sandro Cuomo, che lancia un’idea percorribile. «Sarebbe bello portare a Napoli in futuro una gara internazionale, spostando un po’ il «baricentro schermistico» alle nostre latitudini. Ci lavoreremo», assicura il plurititolato campione napoletano. «È stato molto bello rivedere i «miei» ragazzi della Nazionale, ed il modo con il quale mi hanno accolto quando ci siamo rivisti: una manifestazione d'affetto non dovuta, che mi ha fatto comprendere, oltre all'aspetto tecnico, il mio lavoro di questi anni. Vuol dire che ho lasciato una traccia profonda anche sotto il profilo umano, e ne sono davvero fiero», conclude Cuomo.

A vincere la prova di spada maschile del campionato italiano «Extra Serie» a squadre per l’area Centro-Sud il Club Scherma Pesaro, superando in finale la Nedo Nadi Salerno (45-39). Festeggia la squadra marchigiana composta da Antonio Roman Gai, Andrea Nigosanti e Mattia Pedone. Piazza d’onore per i salernitani Carlo Gallo, Manuel Heim e Vincenzo Vinciguerra, che in semifinale avevano vinto il derby con il Club Scherma Portici (45-44). Proprio l’altra formazione campana, formata da Emanuele Alfieri, Riccardo Barionovi, Marco Bernardo e Paolo Ferre, è poi salita sul terzo gradino del podio, aggiudicandosi (45-40) il match per il bronzo contro il Circolo Schermistico Sassarese (Edoardo Fiesoli, Riccardo Franca, Fabio Poddighe e Giuseppe Soriga).

Marco Balzano è stato nominato miglior atleta campano alla seconda prova assoluti di spada maschile. Sono intervenuti a Ponticelli la campionessa paralimpica Rossana Pasquino e il consigliere federale Matteo Autuori.

Il weekend si è concluso con la prova femminile, che ha visto primeggiare l'Accademia della Scherma Reggio Calabria. Sul gradino più alto del podio il terzetto reggino composto da Chiara Cosentino, Mariachiara Pellicanò e Alessandra Villa, dopo aver superato in finale (45-31) l'Axa Scherma, che schierava Anna La Rota, Arianna Maisano, Arianna Petella e Lucilla Selva. Terzo posto per l'Accademia d’Armi Athos. Le cagliaritane Maria Irene Catta, Isabella Fuccaro, Maria Satta e Beatrice Turco hanno battuto (45-41) il Club Scherma Portici (Anita Bernardo, Roberta Gallo, Sarah Gallo e Dafne Renino).

«Grande fatica ma enorme soddisfazione per l'ottima riuscita della seconda prova zonale di qualificazione agli assoluti di spada», commenta Aldo Cuomo, presidente Fis Campania (nelle foto di Marco Vigliotti e Chiara Mandarini). «Siamo riusciti ad organizzare un evento di tale portata in pochissimi giorni e bisogna ringraziare per questo il Club Schermistico Partenopeo, mio fratello Sandro ma anche la direzione del PalaVesuvio, eccellente struttura nel panorama degli impianti sportivi napoletani, che ha avuto un ruolo non marginale per la riuscita dell'evento senza sbavature. E sono contento del riconoscimento e dei complimenti ricevuti da più parti, in primis dal vicepresidente della Federazione Vincenzo De Bartolomei, che ha rappresentato la Fis nazionale in questa occasione», conclude raggiante Aldo Cuomo.

La seconda prova Zona 2 Assoluti di spada tappa importante in vista dei Tricolori Assoluti 2022, che si svolgeranno a Courmayeur dal 31 maggio al 5 giugno.