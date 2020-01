Zeno Valerio Marchesini è il vincitore del Trofeo Marcello Campobasso 2020. Il velista veneto, tesserato per il club Fraglia Vela Malcesine, ha vinto 3 delle 4 prove disputate nelle acque del golfo di Napoli entrando nell’Albo d’Oro della manifestazione organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e riservata alla classe Optimist. Marchesini è figlio d’arte: papà Michele è il direttore tecnico della Nazionale Italiana, la mamma, Emanuela Sossi, è stata due volte olimpica con il 470. Sul podio insieme al giovane skipper sono saliti Michele Adorni del Club Canottieri Roggero di Lauria e Alessandro Cortese del Club Velico Crotone.



Ieri i velisti hanno disputato due prove in condizioni meteo marine complicatissime, con vento oltre i 30 nodi. Al termine si è tenuta la cerimonia di premiazione, nel corso della quale sono stati assegnati tutti i premi di questa 37 esima edizione del Trofeo Campobasso: targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo della Lega Navale di Napoli, prima classificata tra le ragazze; il Trofeo Unicef (categoria cadetti) è stato vinto da Niccolò Maria Sparagna della Lega Navale di Scauri. Targa Laura Rolandi al Circolo Savoia, miglior team di questa edizione. Infine, Coppa Branko Stancic al finlandese Matto Kaapo, l’atleta proveniente da più lontano tra i 201 iscritti. “Complimenti a tutti – dice il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta -. È stata una splendida edizione, con giornate di sole e di vento, centinaia di ragazzi in banchina e nei saloni e le bandiere delle loro nazioni visibili anche dal lungomare… Possiamo usare una canzone di Pino Daniele per riassumere la magia di questo evento: il Circolo Savoia è mille culure”.



Per Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela, “il Trofeo Campobasso è la nostra regata di punta di inizio stagione. Continua a crescere nei numeri e nella qualità, oggi è diventato un riferimento a livello internazionale: tante squadre straniere vengono a Napoli trovando uno splendido campo di regata. Un plauso al Circolo Savoia che organizza in maniera fantastica questa manifestazione”.



Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona Fiv, afferma: “Il Trofeo Campobasso si conferma come grande evento sportivo della Città di Napoli, un evento che attrae circoli e timonieri che puntualmente iniziano la propria stagione velica nel Golfo, rafforzando sempre di più il fascino del nostro campo di regata”. © RIPRODUZIONE RISERVATA