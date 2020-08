L’ex azzurro di Coppa Davis Andreas Seppi è stato il protagonista della finale di ritorno dei playoff promozione in A1, con il Vomero impegnato in casa contro il Santa Margherita Ligure. I napoletani dovevano ribaltare il 5-1 dell’andata per andare al doppio di spareggio e giocarsi la promozione, invece i liguri hanno schierato l’ex numero 18 del mondo, che ha spinto alla vittoria 3-1 gli ospiti (i doppi sono stati annullati). Seppi ha battuto nel match più bello di giornata lo spagnolo Gimeno Traver 6-3 7-5. Gianluca Di Nicola aveva aperto il programma degli incontri e infiammato gli appassionati vomeresi battendo il top 160 del mondo Lorenzo Giustino, 2-6 7-5 10-7. Negli altri singolari il Vomero cedeva allo sprint il punto della sfida tra Giuseppe Caparco e Luca Castasgnola, 1-6 6-2 10-8 per il secondo; mentre Gianmarco Cacace era sconfitto da Lorenzo Ferri 6-3 6-2, con un’afa infernale che portava la temperatura sui campi da gioco a quasi 40 gradi. Nel 2021 per il TC Vomero ci sarà il terzo campionato di A2 in quattro stagioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA