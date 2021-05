Trotto, ad Agnano Freccia d'Europa dedicato a Gianni Campili

Ippodromi ancora chiusi per l'emergenza Covid ma probabilmente il Freccia d'Europa di trotto (memorial Gianni Campili) in programma sabato 8 ad Agnano sarà uno degli ultimi gran premi con gli spalti vuoti. Il sottosegretario Mipaaf, Battistoni, che ha la delega all'ippica ha spiegato che si sta lavorando per allineare il protocollo di riapertura degli ippodromi a quello che permetterà dalla prossima settimana l'ingresso del pubblico al Foro Italico per gli ottavi degli Internazionali di tennis. C'è poi da risolvere il problema scommesse. Con le agenzie ancora chiuse (si punta solo on-line), non si potrebbe scommettere nemmeno negli ippodromi.

Il Freccia è un Gran premio di grandi tradizioni (siamo alla 67esima edizione) che di solito si disputa in autunno e che è stato anticipato a maggio per coprire il vuoto lasciato dal Lotteria, da tempo dirottato al 3 ottobre con la speranza che per quella data l'emergenza sarà alle spalle. I fratelli D'Angelo, gestori di Agnano, quest'anno hanno designato il Freccia come memorial Gianni Campili, in ricordo del giornalista che trascorse tutta la vita al Mattino, dove fu il capocronista, concedendosi di tanto in tanto qualche pausa tra gli amici di Agnano e Aversa.

Dotato di un montepremi di 154mila euro, la corsa vede al via sui 1600 metri, dopo due ritiri, tredici partenti che approfittano dell'assenza di Zacon Giò (il vincitore del Lotteria non ancora al top della forma) e di Vivid Wise As (il dominatore del Freccia 2000 che ha corso e stravinto pochi giorni fa in Francia) per tentare ritornare alla ribalta. Pronostico quanto mai aperto. Si può partire da Alrajah One (in sulky Alessandro Gocciadoro), portacolori del torrese Vincenzo Izzo che sulla pista in coppia con Enrico Bellei vinse il Derby 2019, o da Vitruvio (guidato da Federico Esposito), il campione dei fratelli Micciché che con questi avversari qualche tempo fa ci avrebbe scherzato. Entrambi sono presentati dal team di allenamento Gocciadoro che schiera anche Zaccaria Bar (affidato a Gubellini), Axl Rose (in coppia con Dell'Annunziata) e Arazi Boko (con Castaldo). A tentare di sorprendere l'armata Gocciadoro (ma ognuno corre per sé in quanto i proprietari sono diversi) ci proveranno soprattutto Amon You Sm e Antony Leone. Una gran bella corsa che gli appassionati si dovranno accontentare di seguire sul canale 220 di Sky dove sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 14,20, tutto il convegno di Agnano.