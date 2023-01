Trotto, Napoli sul podio dell'Amerique: Ampia Mede è seconda a Parigi

Con un finale strepitoso la campionessa napoletana Ampia Mede Sm è riuscita a cogliere un incredibile secondo posto a Parigi nel Gran Prix d'Amerique, il mondiale del trotto, piazzandosi alle spalle del vincitore Hooker Berry.

Ampia Mede all'ingresso in retta d'arrivo era ancora ultima del plotonciono, poi il driver francese Frank Nivard l'ha spostata al largo rimontando tutti gli avversari ad eccezione di Hooker Berry che ha dominato la corsa nella mani di Jean Michele Bazire a media di 1'11”7 sui 2700 metri.

Ampia Mede aveva corso con ottimi risultati ad Agnano in allenamento ai fratelli Vincenzo e Roberto D'Alessandro (che ne sono anche comproprietari insieme con la scuderia Se-Fin) fino a novembre del 2020, poi era stata trasferita in Francia dove nell'ultimo anno ha fatto progressi straordinari che l'hanno proiettata fino al podio dell'Amerique.

Per il prestigioso traguardo i proprietari hanno ricevuto anche i complimenti di Francesco Lollobrigida (presente all'ippodromo di Parig), ministro del Masaf (Agricoltura e Sovranità Alimentare) che in Italia sovraintende al reparto ippico. Oltre ad Ampia Mede, all'Amerique hanno partecipato con poca fortuna altri tre cavalli di proprietari italiliani (ma in realtà tutti napoletani): Vernissage Grif e Vivid Wise As fermati da rotture e Cokstile finito undicesimo. Vernissage (vincitore dell'ultimo Lotteria) sembra sia stato danneggiato da un altro concorrente. Nella foto dal sito Le Trot: la vittoria di Hooker Berry; Ampia Mede non è inquadrara. Il suo incredibile finale esterno ha sorpreso anche il fotografo ufficiale.