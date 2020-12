Svolta storica nel trotto italiano. Per la prima volta lo scudetto dei gentlemen è stato vinto da una donna, la napoletana Elena Orlando Villani. I gentlemen sono driver non professionisti, proprietari almeno di un cavallo, che si divertono a guidare in corsa. Lo scudetto viene assegnato al gentlemen che in un anno ottiene il maggior numero di vittorie. Elena Villani per cucirsi lo stemmino tricolore sulla giubba ha dovuto vincere quest'anno ben 70 corse (su 214 disputate), girando instancabilmente mezza Italia per scalzare il piemontese Filippo Monti, campione negli ultimi tre anni. Tanto per restare a questa settimana, Elena ha corso ieri lunedì a Siracusa (ma non ha vinto), oggi a Firenze (dove ha colto il successo decisivo), domani sarà in pista ad Aversa e l'ultimo giorno dell'anno a Napoli anche se questi due ultimi impegni ormai non incideranno sulla classifica finale. Peccato che il pubblico non è ammesso negli ippodromi: la neo campionessa avrebbe meritato una standing ovation ad Aversa e Napoli. Elena è figlia d'arte in quanto la madre è Cira Comentale che è stata fantina di galoppo, molto apprezzata anni fa per la grinta in corsa, dote che anche alla figlia non manca di certo. Il papà è Vincenzo Villani, veterinario, che iniziò a correre da gentlemen nelle corse al trotto, diventando poi allenatore e driver professionista. Il tabù abbattuto da Elena Villa si lega idealmente a quello fatto crollare negli anni Ottanta da Teresa Savarese, un'altra amazzone napoletana che fu la prima donna a vincere una corsa tra i professionisti del trotto.

