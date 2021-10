Trotto, Napoli sempre al top: il Derby a Charmant de Zack

Proprietari napoletani sempre al vertice del trotto italiano. Sette giorni dopo la vittoria nel Lotteria di Face Time Bourbon (portacolori dello stabiese Antonio Somma) anche il Derby del trotto, la prova più ricca per i tre anni, si colora d'azzurro. Alle Capannelle ha vinto Charmant de Zack (foto Domenico Savi), acquistato recentemente dalla scuderia Comiantale che raggruppa un gruppo di proprietari napoletani. Lo ha guidato per la prima volta Antonio Di Nardo. Il driver di San Giorgio a Cremano lo ha interpretato alla perfezione non sbagliando una mossa e battendo sul palo un altro napoletano, Capital Mail, portacolori di Saverio Cortese guidato da Mario Minopoli. Solo terzo il favorito Callmethebreeze.

Charmant de Zack (ha trottato i 2100 metri in 1'13”7 al Km), nato in Piemonte nell'azienda agricola Zaccarella e allenato dal torinese Marco Smorgon, è figlio di Vivid Wise As (altro portacolori di Antonio Somma) che corre e fa lo stallone e che domenica scorsa ha vinto la prima batteria del Lotteria finendo sesto in finale.