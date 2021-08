Trotto stellare giovedì al Garigliano, ultimo convegno senza green pass

Domani (giovedì) l'ippodromo del Garigliano manda in scena il convegno più importante dell'anno. Si elegge la reginetta dei tre anni del trotto nel campionato femminile; i quattro anni si cimenteranno nel Criterium; gli anziani nel palio dei Comuni (batteria e finale), memorial Antonio D'Angelo, grande allevatore lungimirante e fondatore dell'impianto sito al confine della provincia di Caserta. In pista i top driver italiani: Gocciadoro (presente in quasi tutte le corse), Bellei, Vecchione, Santo Mollo, Legati, Castaldo. Una bella sfida con i driver di stanza in Campania che, a parità di cavalli, non temono confronti. Cash Bank Bigi è la favorita del campionato femminile ma la concorrenza è davvero agguerrita; Viscarda Jet, Virginia Grif e Ugolinast le probabili protagoniste del Palio; Bonjovi Mmg è un serio candidato alla vittoria nel Criterium. La prima corsa parte alle 20,05 e sarà possibile seguire tutta la riunione in diretta sul canale 220 di Sky.

Il convegno di giovedì è l'ultimo in cui agli spettatori non è richiesto il green pass. Da venerdì per entrare negli ippodromi (anche se gli spazi sono quasi tutti all'aperto gli impianti sono stati equiparati alle sale scommesse) c'è l'obbligo di presentarlo. Contemporaneamente cade il limite di mille spettatori ed entra in vigore, per le regioni in zona bianca, quello del 50 per cento della capienza massima. Agnano che ha un'agibilità di 16mila spettatori, per esempio, ne potrebbe ospitarne ottomila. Numero gigantesco per i convegni normali, un pochino stretto solo per il Lotteria che si “correrà” il 3 ottobre. Sempre meglio comunque che avere il limite di appena mille spettatori come per l'edizione storica dello scorso anno.

Il trotto al Garigliano andrà avanti, al ritmo di due appuntamenti settimanali (lunedì e giovedì). per tutto il mese di agosto e concluderà il suo meeting il 2 settembre. Ad Agnano il trotto in agosto avrà solo tre notturne (i venerdì 6, 20 e 27); il galoppo invece è in programma altre sei volte (7, 11, 14, 18, 21, 25).