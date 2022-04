Tuscolano-Aktis Acquachiara «partita non disputata per assenza dei biancazzurri». Al Foro Italico c’erano sul piano vasca i padroni di casa, non pervenuti gli ospiti, come ha appurato la coppia arbitrale, composta da Giovanni Lo Dico e Marco Piano. Si deduce dal sito della Fin che l’Aktis Acquachiara non sia andata a Roma (come avrebbe dovuto) né si sia presentata all’appuntamento della 19esima giornata di serie A2, prevista in calendario. Il club partenopeo rischia il 5-0 a tavolino e non sono escluse ulteriori sanzioni da parte della Federnuoto. Appare un unico 0-0 di giornata e la dicitura annullata nella schermata della Federazione.

Le motivazioni addotte della mancata presentazione. Due ragazzi dell'Acquachiara sono risultati positivi e sono entrati in contatto con il gruppo squadra. Come misura fiduciaria (e dunque preventiva), la società biancazzurra ha disposto l’isolamento di tutti i componenti, sospendendo le attività sportive fino a martedì 12 aprile.

Con la nuova normativa Fin (allegato 10 del 28 marzo 2022) i tamponi pre-gara si eseguono soltanto ai pallanuotisti/e che giocano in serie A1, mentre in serie A2, dove milita l’Acquachiara appunto e la capolista Canottieri Napoli (nella foto fi Gianluca Madonna) non si eseguono più necessariamente (così come in serie B e nei tornei giovanili).

Da valutare quindi la correttezza della richiesta di rinvio presentata dall'Acquachiara, che appare non percorribile.