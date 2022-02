Da Sorbillo, in via dei Tribunali, si festeggia la prima vittoria del 2022. Una pizza dopo le fatiche del Foro Italico ci sta tutta. Si rilassano finalmente a tavola capitan Biagio Borrelli e compagni, reduci dal 5-10 contro lo Sporting Club Tuscolano (parziali di 1-3, 0-2, 2-2, 2-3). La Canottieri Napoli riscatta così l’inatteso ko maturato sabato 5 febbraio contro il Latina dell’ex Fabio Baraldi. Compatti e sorridenti, si distendono i giallorossi, in vista del derby contro l’Aktis Acquachiara alla Scandone, in programma mercoledì 23 febbraio (ore 16), recupero della sesta giornata di campionato.

Sempre in vantaggio, il club del Molosiglio intasca tre punti pesanti. Partenza intelligente dei canottierini. Luca Orlando e due volte Borrelli bucano la resistenza di Adriano Giannotti. Federico Carrozza accorcia. Geremia Massa e Domenico Mutariello portano i giallorossi sul 5-1 all’intervallo lungo, scavando un solco non più colmabile. Segue il botta e risposta nel terzo periodo, quando si alternano i marcatori Ludovico Sacco e Orlando (doppietta personale), in superiorità numerica Gianluca Confuorto precede Leonardo De Santis (3-7). I ragazzi di Enzo Massa conservano un importante margine di distanza e sicurezza, implementato nell’ultimo quarto grazie al rigore trasformato da Daniele Cerchiara e alla terza segnatura del centroboa di Ponticelli (3-9). Simon Botta e Daniel Alexander Kerr dai cinque metri iscrivono i loro nomi a referto. In superiorità numerica Vincenzo Tozzi chiude definitivamente le ostilità.

«Prestazione solida in difesa e atteggiamento giusto», commenta Geremia Massa. «Bene Orlando, concreto e decisivo. Prova convincente del gruppo e valide rotazioni in difesa. Spazio anche al «talismano» Francesco Altomare, che ha fatto rifiatare Gianluca Cappuccio», conclude l’attaccante classe 1990. Approva la disamina il vice allenatore Paolo Iacovelli. Arrivano le pizze, è ora di cena.