La sfida scudetto è ormai alle spalle. Allo stadio Diego Armando Maradona ha seguito Edin Džeko e compagni, esultando al gol del bosniaco ad inizio secondo tempo. Ha seguito con vivo interesse il big match tra il Napoli e l'Inter, la sua squadra del cuore, insieme al preparatore atletico Ivan Milone, al portiere Francesco Altomare e al centrovasca Gianluca Confuorto. Da nerazzurro, si è divertito Geremia Massa, attaccante della Canottieri Napoli.

Domani pomeriggio (ore 15.30) i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Tuscolano. «A Roma ritroviamo una compagine con giocatori di esperienza come Ludovico Sacco, Simon Botto e Manfredi Iula, ex Acquachiara», spiega alla vigilia l’attaccante classe 1990. Sabato 13 novembre 2021 finì 14-11 in favore dei ragazzi di Enzo Massa: top scorer di giornata Confuorto con 6 gol a referto.

«Quello del Foro Italico è un campo ostico e difficile. Se riusciremo ad imporre il nostro gioco e ad essere ordinati e coesi, auspichiamo di conquistare l’intera posta in palio. Sarà fondamentale l’approccio mentale alla gara, che è mancato a Latina», avverte Massa. Due settimane fa il primo ko stagionale contro l’ex di turno Fabio Baraldi. «La battuta di arresto a Latina è frutto forse della convinzione di essere un gruppo invincibile, considerato il filotto di partite vinte. Abbiamo acceso i riflettori sui nostri limiti e analizzato gli errori commessi, in modo da ritornare con i piedi per terra», osserva l’ex giocatore della Rari Nantes Arechi.

Capitan Biagio Borrelli e soci pronti al riscatto. «Siamo un team amalgamato e coeso, una formazione solida. Non dobbiamo disunirci ma essere sempre sul pezzo, per evitare cali di concentrazione che possono costarci caro», argomenta convinto Massa. «Abbiamo preparato al meglio l'incontro con il Tuscolano, non soltanto dal punto di vista tattico. L’impegno trasfuso in allenamento sarà riproposto in partita», conclude fiducioso Massa. I canottierini si troveranno domattina al Molosiglio. Partenza alle ore 9.