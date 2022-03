Non solo gli oligarchi. La Gran Bretagna è pronta a sanzionare anche gli sportivi russi. E per quanto riguarda il tennis, ha in serbo la punizione peggiore: escluderli da Wimbledon, il torneo più importante al mondo. Nel mirino del governo ci finisce, tra gli altri, l'attuale numero 1 al mondo Daniil Medvedev, che la prossima settimana sarà nuovamente scavalcato in classifica ATP da Djokovic, dopo la sconfitta col francese Monfils a Indian Wells a Indian Wells.

Chi batte bandiera russa non sarà accettato

L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport britannico Nigel Huddleston, che si è detto preoccupato sulla rappresentanza russa nello sport. Con l'invasione militare russa dell'Ucraina in corso, Huddleston ha avvertito che non sarebbe appropriato che qualcuno sventoli la bandiera della propria patria o mostri alcun sostegno al regime di Putin.

«Abbiamo bisogno di una potenziale garanzia che non ci siano sostenitori di Vladimir Putin e stiamo valutando quali requisiti potremmo aver bisogno per ottenere alcune assicurazioni in tal senso», ha detto il ministro. Huddleston ha aggiunto: «Non credo che chi batte bandiera russa verrà accettato serenamente. In particolare, se qualcuno mostri sostegno e riconoscimento per Putin e il suo regime».

Daniil Medvedev, the world No 1 tennis player, could face a ban from Wimbledon unless he provides public assurances that he is not a supporter of Vladimir Putin.



✍️@legsidelizzy @stu_fraser https://t.co/JN4XU9lS2p — Times Sport (@TimesSport) March 15, 2022

Finora Medvedev non si è mai discostato apertamente da Putin, ma si è limitato a chiedere la pace in nome di tutti i bambini. Attualmente sta giocando nel circuito Atp senza battere nessuna bandiere, ma per Wimbledon non sarà abbastanza.