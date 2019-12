Ora è ufficiale. A distanza di 51 anni dall’ultima volta, la Nazionale di basket tornerà a Napoli.Sarà il PalaBarbuto ad ospitare il prossimo 20 febbraio il match Italia-Russia, prima gara delle qualificazioni a EuroBasket 2021. Gli azzurri sono già qualificati in qualità di Paese ospitante (uno dei quattro gironi della prima fase si disputerà al Forum di Milano) ma fanno parte del gruppo B insieme proprio alla Russia, all’Estonia e alla Macedonia del Nord. La partita dunque non sarà determinante per gli azzurri ma resta un momento straordinario per la cittò sportiva.

A Napoli ci sono 24 precedenti dal 1949 al 1969, anno in cui andarono in scena gli Europei al Palargento. La nuova era del basket napoletano, scattata con l'acquisizione del club da parte di Federico Grassi e dei suoi soci Tavassi e Amoroso, si concacra definitivamente. L'Italbasket allenata da Meo Sacchetti non potrà schierare alcuni giocatori come i 3 in Nba (Belinelli, Gallinari e Melli) ma è probabile che si vedrà in campo la nazionale del futuro, quella che si spera possa risalire la china verso i vertici internazionali. Un vero e proprio evento per la città cestistica e il ritorno definitivo di Napoli come città cardine dello sport dei canestri a livello italiano.