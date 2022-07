Uisp Campania presenta “Sport per tutti”

L’Uisp Campania presenta il progetto "SportPerTutti”: una rete di collaborazioni e di iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid. Lo scopo è rendere i vantaggi determinati dallo sport e dall'attività fisica accessibili a tutti, anche in momenti di crisi, supportando il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e nella Politica di Coesione 2021-2027, con particolare attenzione alle città ed alla dimensione urbana.

Il progetto è finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e si sviluppa in 15 regioni e 26 città italiane, prevede l’attivazione di una piattaforma di co-sviluppo che opera a livello nazionale e regionale secondo il modello del Living Lab; nell’ambito dei quali saranno organizzati tavoli tematici di condivisione con il coinvolgimento di stakeholders in rappresentanza del partenariato istituzionale, sociale ed economico.

Attraverso il Living Lab competenze e conoscenze di esperti vengono valorizzate in strumenti per trovare soluzioni a bisogni emergenti, cercando di trasformare i problemi riconducibili allo sport e all’attività fisica, in opportunità per assistere il miglioramento dei livelli di “benessere sociale” delle persone.

Il progetto “SportPerTutti” verrà presentato a Napoli il 18 luglio alle ore 10 presso “Re.work SmartWork Center & Coworking Space” - Centro Direzionale – Isola E2 Napoli.

Il presidente Uisp Campania Antonio Marciano e il responsabile progettazione Uisp Campania Alessandro Petrillo illustreranno l’iniziativa e si confronteranno con rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo e della società civile. Modera Valerio Chiocca dell'Uisp Campania.