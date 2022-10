Umbria rossoverde. Urlo e pugno destro chiuso. La spadista Erica Ragone è la vincitrice della prova under 20. Sale sul gradino più alto del podio l’atleta del Circolo Posillipo. A Terni cammino incontrastato della schermitrice napoletana, allieva di Francesca ed Aldo Cuomo. Prestazione da applausi quella della 17enne, che ha superato tutti gli incontri senza subire più di 12 stoccate. Solo in finale, contro Costanza Greggi (Club Scherma Roma), il match è terminato di misura 15 a 14.

«È stato fantastico. Non sentivo di essere partita col piede giusto, tanto che nel girone ho cominciato con una sconfitta», racconta la vincitrice. Nella qualificazione Centro-Sud prevale la talentuosa ragazza partenopea. «Match dopo match mi sono sentita sempre più in forma. Ci tenevo tanto a questo risultato, ma non ci speravo molto. Persino mamma Rosa e papà Enrico non potevano crederci», riferisce Erica. «Non vedo l’ora di rimettermi a lavoro. È stato un successo fantastico, reso possibile anche grazie al supporto di tutte le mie compagne che mi hanno seguita a fondo pedana».

Il Posillipo si consacra sempre più ai vertici della spada nazionale giovanile dopo la scorsa stagione con la vittoria della Coppa Italia under 20 targata Giovannella Somma e gli ottimi piazzamenti di Giulia Rosiello nella categoria under 17.

«È doveroso riconoscere ad Erica di aver sempre lavorato per questo risultato, che rappresenta solo il primo della lunga stagione che ci porterà alla finale nazionale di primavera», ha dichiarato Aldo Cuomo, presidente della Fis Campania. «In questi momenti è giusto ricordare come in uno sport individuale la vittoria sia frutto di un lavoro di squadra e quindi voglio ringraziare tutto lo staff tecnico del Circolo Posillipo e la dirigenza, con i soci che consentono al nostro sodalizio di essere sempre ai massimi livelli».

D’argento, invece, Daniel Nacca (Club Scherma San Nicola). Autore di una prova straordinaria nella categoria Giovani, l’allievo di Mario Renzulli, dopo aver concluso con tutte vittorie nel girone eliminatorio, ha proseguito spedito la sua corsa verso il podio senza troppi problemi. In semifinale ha superato Matteo Costantini di Foligno (15-4), ma solo in finale è arrivato lo stop (15-9), cedendo il passo a Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese).

«E’ stato un secondo posto inaspettato, anche se avevo preparato tanto questo appuntamento e avevo una minima consapevolezza di dove sarei potuto arrivare», ammette Daniel. «È stata una gara ben costruita in allenamento e se ho ottenuto questa fantastica seconda piazza, gran parte del merito va al mio maestro Mario Renzulli», conclude.