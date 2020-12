«Il 25 novembre dopo aver appreso la triste notizia della morte di un simbolo di Napoli come Maradona sono salito sul remoergometro e una volta impostato lo schermo che indica velocità e distanza ho iniziato a remare per cercare di coprire il maggior numero di metri in mezz’ora; il tutto videoregistrato dal mio amico e secondo allenatore Paolo Covino».

Francesco Maria Maglione racconta così l'ultima delle sue imprese: il nuovo record mondiale per maggior numero di metri in 30 minuti nella categoria pararowing PR1 19-29. Non è il primo per il canottiere napoletano dopo averne già conseguito un altro nel mese di aprile. Tesserato per il Circolo ILVAdi Bagnoli ha conseguito questo importante sotto la direzione degli allenatori Mimmo Perna e Leonardo Bellucci.

«Dopo il riaggravarsi della situazione Covid-19 dell’ultimo periodo eravamo stati costretti a rimanere lontani dal circolo per qualche settimana, avevo pensato che sarebbe stato un importante segnale tornare ad allenarsi puntando ad un record del mondo - afferma Maglione - Appena tornato al circolo dopo la scomparsa di Diego, mi sono messo al remoergometro e ci ho provato con la spinta del mio allenatore Leonardo Bellucci e del suo secondo Paolo Covino. Sono stati 30 minuti di sofferenza e sforzo che hanno portato ad un felicissimo risultato che ha dato morale a tutta la squadra e che mi sprona a continuare in questa direzione in un anno che è stato difficile per tutti ed anche per il mondo dello sport, sperando l’anno prossimo di tornare alle competizioni. Questo record è solo in minima parte merito mio, desidero ringraziare i miei allenatori, compreso colui che mi iniziò al canottaggio Rosario Aita, il mio circolo e il suo presidente Vittorio Attanasio, il mio main sponsor Confedilizia che ha creduto in me anche quando questi risultati erano ancora lontani e l’associazione Wings for Life che mi ha coinvolto nel suo progetto, che mi tocca molto da vicino, per trovare una cura per le lesioni midollari». Il record è stato ottenuto con una prestazione dal circolo. Infatti per certificare il record bisogna inviare via mail alla Concept, che è la marca di remoergometri più usata al mondo, un video della prova con annessa foto dello schermo; una volta valutatane l’effettività e la veridicità diventa ufficiale e viene riportato su una pagina internet apposita in maniera che altri atleti possano porsi come obiettivo di batterlo.

