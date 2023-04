Un vero successo la 12esima edizione di Sebs 2023

Un vero successo. Si è conclusa nel migliore dei modi la 12esima edizione di Sebs 2023, la Fiera dello Sport più grande del Sud Italia. «Abbiamo vissuto due giorni intensi in un villaggio pieno di passione, divertimento, condivisione ed inclusione», ha dichiarato soddisfatta Rossella Montagna, presidente della asd Sebs, al termine della riuscitissima kermesse al PalaVesuvio.

Ponticelli epicentro dello sport. Tutti insieme, più di 5mila, per trasmettere un messaggio importante per un corretto stile di vita da 0 a 90 anni. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana di Napoli, dal Coni, da Sport e Salute, dall’Asl Napoli 1, dal Cip, dall’Endas, dalla Fisr, dalla Fisi, dalla Fita, dalla Fip, dalla Fipav e dalla Fitarco Campania. Una proficua sinergia per divulgare lo sport ed i suoi valori con un solo motto: Educare– Crescere–Divertire –Vincere.

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha accolto tutti i partecipanti con un proprio stand per l’informazione, la divulgazione e la promozione di corretti stili di vita, per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà, due piaghe che affliggono la popolazione campana.

Varietà di corsi. Nell’area sport si è sviluppato il primo trofeo di pattinaggio Freestyle-Roller Cross, organizzato dalla asd One Line Skating School sotto l’egida del comitato regionale Fisr. Più di cento i partecipanti di diverse classi di età. A seguire, per la prima volta al Sebs, si è vissuta l’esperienza del baskin, uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine è l'unione di basket inclusivo.

Area Fitness. Zumba, corpology, ritmo power, total body, aerobica, high sinergy form, ritmo do Brazil, revolution fitness training, step, insany-t e strong. Con tanti anziani protagonisti contro la sedentarietà della vita.

Area Sport. Hanno volteggiato le atlete del tessuto e cerchio aereo della Ldm. E poi tiro con l’arco nello spazio allestito da Decathlon e taekwondo.

Area Salute. Visite mediche specialistiche a cura dell’asd Meridies Onlus, presieduta da Carmela De Cesare. E poi ortopedia, posturologia, pediatria, bionutrizione, reumatologia, diabetologia, endocrinologia e psicologia. Particolare attenzione è stata data alla salute dei bambini, che hanno usufruito di tantissimi esami e consigli. Infine sono state offerte consulenze e visite senologiche a cura dell’associazione Underforty Women Breast Care Onlus, che ha sensibilizzato tutti i partecipanti, distribuendo materiale informativo riguardo l’importanza di assumere, già in giovane età, uno stile di vita salutare per la tutela della salute e la riduzione del rischio di sviluppare una patologia oncologica. Sport e alimentazione sono due pilastri essenziali, insieme ai controlli senologici, per contrastare l’aumento d’incidenza del tumore al seno e raggiungere una diagnosi precoce e migliorare la guaribilità della malattia.

Area Convegni. Organizzato dal Centro SMS del dottor Maurizio Marassi, si è svolto il convegno dal titolo «Il settore sportivo tra innovazione e trasformazione–le leggi e gli strumenti utili al cambiamento», con la partecipazione di eminenti specialisti del settore medico, sportivo e legale. E poi «L’importanza dello sport nella crescita dei bambini», voluto da Meridies Onlus.

Area Danza. Masterclass con ballerini di livello internazionale: Veronica Peparini, Andrea Muller, Francesco Gammino, Raffaele D’Anna, Rocco Greco, Martina Toderi, Demis Autellitano, Santo Giuliano, Mariaelena del Prete e Marco Auggiero.

Infine la sesta edizione di Talenti in Palcoscenico, con la direzione artistica del direttore tecnico nazionale Endas, il maestro Daniele Di Salvo.